هادي خشبة: عودة رمضان للأهلي صعبة وليست مستحيلة..وهناك فرق بين صالح وكهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال لاعب النادي الأهلي السابق، هادي خشبة، إنه لم يندم على العمل في قطاع الإدارة بنادي بيراميدز، مشيراً إلى أن أن قرار عودته للعمل في النادي الأهلي ليس بيده.

وأضاف هادي خشبة، خلال تصريحات إذاعية له اليوم السبت:"إذا طالب الأهلي عودتي سأوافق بالطبع فهو بيتي، المشكلة تكون لو فضل اللاعب أي نادي على الأهلي بسبب مميزات أخرى ولكن إذا لم يُقدم الأهلي عرضاً لك ووصلك عرضاً من نادي آخر فهذا احتراف ولكن مع احترامي لنادي الزمالك الأدبيات بين الأهلي والزمالك تمنعني من العمل بنادي الزمالك".

وتطرق هادي خشبة لضم نادي بيراميدز إكرامي وفتحي، قائلاً:"شريف إكرامي حين انضم كان هناك حراس مرمى متواجدون بالفعل فأجلس هؤلاء الحراس الذي يريدون المشاركة كما أن التعاقد مع رمضان صبحي صاحب الـ 23 عاماً ليضع عليه حمل الفريق صعب كما أن الرقم الذي حصل عليه أكثر من زملائه، الأهلي لا يضحي بأولاده ودائماً متمسك بهم ولكن فتحي وإكرامي حين طلبوا الرحيل رفعوا الحرج عن الأهلي، إدارة بيراميدز لم تدير الأمور بصورة جيدة وصرفت أموالاً طائلة والنتيجة أقل من الفترة الماضية".

وعن عودة رمضان صبحي للأهلي رد هادي خشبة:"بها صعوبة ولكن ليست بها استحالة وسياسة الأهلي تعتبر ماقام به رمضان جزء من عدم التقدير لاحتياجه له"، كما تطرق للفرق بين لاعب الأهلي السابق صالح جمعة ولاعب الفريق الحالي محمود كهربا، بقوله:"الفارق بين صالح وكهربا، صالح مشاكله مع نفسه لكن كهربا عكسه، القصة في بقاء كهربا لديه هو لو يستطيع ترتيب أوراقه ويرجع يلتزم، اللاعب الآن ليس داخل الملعب فقط كما كنا نقول على اللاعبين الأجانب زمان أنهم من حقهم السهر ولكن داخل الملعب يؤدي، اللاعب الآن لو لم يحافظ على نفسه طيلة الأسبوع لن يكون جيدًا في الملعب، كهربا مازلت الكرة في ملعبك، أنت من ابناء النادي الأهلي وتعلم تقاليده وأنت لاعب موهوب".

ونوه لاعب الأهلي السابق، هادي خشبة، إنه لا يُفضل الترشح خلال الفترة المقبلة لانتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، قائلاً:"الأقرب عدم ترشحي في انتخابات الأهلي، لا أحب الانضمام لمجالس الإداراة ولكن أحب العمل في الكرة فقط".

وأتم هادي خشبة تصريحاته بـ :"أرشح أحمد حسن لقيادة بيراميدز فنياً، فهو لديه فكر في الكرة ولكن لم يحصل على حقه في التدريب وسبق وقاد بيراميدز في مباراة ودرب بتروجت ومشكلة الإدارات تريد الـC.V يكون مليء بالخبرات التدريبية ولكن أحمد حسن لاعب كبير ولديه خبرات كثيرة ويحلل المباريات وقريب من نادي بيراميدز".