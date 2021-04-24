يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الاسباني، ضمن مباريات اليوم السبت 24-4-2021، لحساب الجولة 32.

وصل ريال مدريد إلى مستواه المعهود في الوقت المناسب تمامًا في الصراع على لقب الدوري الاسباني، حيث حصد خمسة انتصارات من آخر 6 مباريات.

وعاد ريال مدريد الآن إلى دياره “ملعب الفريدو دي ستيفانو”، بعد رحلته إلى قادش الأسبوع الماضي، ليستقبل ريال بيتيس وعينه على تحقيق الفوز الثاني تواليًا لخطف الصدارة من أتلتيكو مدريد ولو بشكل مؤقت.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر “اتلتيكو مدريد”، وجمع النادي الملكي 70 نقطة من 32 مباراة، انتصر في 21 مناسبة، وتعادل في 7، وخسر 4 مرات.

واستعاد ريال مدريد معظم لاعبيه، أبرزهم إيدين هازارد بعد غياب دام لأكثر من شهر، بينما يستمر غياب كل من “سيرخيو راموس، فيرلاند ميندي، لوكاس فاسكيز، فيديريكو فالفيردي، وتوني كروس”، بسبب الإصابات المختلفة.

في المقابل، يدخل ريال بيتيس المباراة بهزيمة واحدة فقط من آخر عشر مباريات خاضها في الدوري الاسباني، ولكن لم يعرف الانتصار في آخر 4 مباريات حيث تعادل فيهما جميعًا.

ورغم ذلك لا يزال ريال بيتيس ضمن المركز الست الأوائل، وبفارق الأهداف عن السابع “فياريال” الذي يتطلع هو الآخر للتأهل إلى الدوري الأوروبي، وجمع النادي الأندلسي 49 نقطة، من 14 انتصار، و7 تعادلات، بينما خسر في 11 مواجهة.

وينقل بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال بيتيس على قناة بي إن سبورتس 1، وبريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما تذاع على قناة لاليجا تي في بار.

ويدير مباراة ريال مدريد وريال بيتيس الحكم الاسباني “ماتيو لاهوز”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

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