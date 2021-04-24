موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني، والمقرر لها ضمن مباريات اليوم السبت برسم الجولة 32 من الليجا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في مدريد.

يطمح رجال زين الدين زيدان إلى تجنب مفاجآت العنيد ريال بيتيس لمواصلة الصراع على لقب الدوري الإسباني أمام أتليتكو مدريد وبرشلونة.

يتمركز ريال مدريد حاليًا في المرتبة الثانية بجدول ترتيب الليجا الإسبانية برصيد 70 نُقطة، خلف المتصدر أتليتكو مدريد بثلاث نقاط.

وعاد أصدقاء كريم بنزيمة بفوز ثمين بثلاثية نظيفة من ملعب قادش في الجولة الماضية، بعد فقدانهم لنقطتين ثمينتين أمام خيتافي تسببت في عودة الفارق مع فريق دييجو سيميوني إلى ثلاث نقاط، لتضيع الاستفادة التي حققها من فوزه على البرسا في كلاسيكو الأرض.

من جهته يقاتل فريق مانويل بليجريني – ريال بيتيس- على مركز مؤهل للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، رفقة الثنائي “فياريال وريال سوسيداد”، اذ يحتل المركز السادس برصيد 49 نقطة.

وساد التكافؤ آخر 5 مباريات جمعت الفريقين، حيث فاز ريال بيتيس في مباراتين، وبالمثل فعل ريال مدريد، كان آخرها مباراة الذهاب ضمن مباريات الجولة 3 شهر سبتمبر الماضي، فيما تعادلا في مباراة واحدة.

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس مساء اليوم السبت 23 أبريل 2021، الموافق 12 رمضان 1442، بداية من الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت جرينتش، ويقودها الحكم “خافيير إسترادا”.

وتنقل مباراة ريال مدريد وريال بيتيس على قناة بي ان سبورت بريميم HD1، وقناة بي ان سبورت HD1، على القمر الصناعي نايل سات، وقمر سهيل سات، وعبر بي ان سبورتس كونكت.

واختارت قنوات بي ان سبورتس المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي” للتعليق على مباراة ريال مدريد وريال بيتيس، كما يمكن متابعتها عبر قنوات أجنبية عديدة.

وتنقل قنوات بي ان سبورتس الفرنسية، و بي ان سبورتس الإنجليزية وقائع المباراة، بالإضافة إلى قناة موفيستار بلوس لاليجا، وإليفين سبورتس البرتغالية، وبي تي سبورت البريطانية، وديجي سبورت المجرية، وقنوات أخرى.