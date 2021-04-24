موعد مباراة الهلال واستقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة الهلال واستقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا، والمقرر لها ضمن مباريات اليوم السبت في الجولة الرابعة من دور المجموعات على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض (الملز).

يدخل الهلال السعودي مباراة استقلال دوشنبه وعينه على تحقيق الفوز وحسم أمر التأهل إلى الدور الموالي من دوري أبطال آسيا، قبل التركيز على صدارة المجموعة الأولى في آخر جولتين.

من جانبه يسعى الفريق الطاجيكي إلى مواصلة عروضه الملفتة للنظر في أول مشاركة له في بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، وذلك بمحاولة تحقيق مفاجأة كبيرة والفوز على الهلال لمواصلة الحلم الجميل.

لكن المهمة ليست بالسهلة، فزملاء عبد الله المعيوف يتصدرون المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط ومستواهم في تصاعد مستمر، في حين يأتي استقلال دوشنبه في المركز الثاني للمجموعة بأربع نقاط من 3 مباريات.

وبدأ الهلال السعودي مباريات المجموعة الأولى بالتعادل الإيجابي 2/2 أمام نادي أجمك الأوزبكي، قبل الفوز على نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي في الجولة الثانية 0/2، والفوز بعد ذلك 1/3 على استقلال الطاجيكي في الجولة الثالثة.

موعد مباراة الهلال واستقلال دوشنبه والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة الهلال السعودي واستقلال دوشنبه الطاجيكي اليوم السبت 23 أبريل 2021، الموافق 12 رمضان 1442، بداية من الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة الهلال واستقلال دوشنبه بشكل حصري على منصة وتطبيق GSA Live، الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال آسيا 2021 داخل المملكة العربية السعودية.

ويتولى التعليق على أطوار مباراة الهلال السعودي واستقلال دوشنبه المعلق الرياضي السعودي “عبد الله الحربي”، كما يمكن متابعة المباراة على موقع الخليج 365 أولاً بأول، في بث حي ومباشر دقيقة بدقيقة.