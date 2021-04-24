بث مباشر | مشاهدة مباراة الشرطة والأهلي في دوري ابطال اسيا «كورة لايف»

تابع بث مباشر كورة لايف مشاهدة مباراة الشرطة والأهلي في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم السبت 24-4-2021، لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات.

يتطلع فريق الأهلي السعودي إلى مواصلة السعي نحو خطف إحدى بطاقتي التأهل عندما يتقابل مع الشرطة العراقي، اليوم السبت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2021.

وحقق الأهلي أول فوز له في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا هذا الموسم، في الجولة الماضية أمام الشرطة بنتيجة (3-0)، لينعش آماله في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وكان الأهلي قد خسر في الجولة الأولى أمام استقلال طهران الإيراني بنتيجة عريضة (5-2)، قبل أن يتعادل مع الدحيل القطري في الجولة الثانية بنتيجة (1-1).

في المقابل، يظل نادي الشرطة دون انتصار حتى الآن في دوري أبطال آسيا، حيث خسر أول 3 مباريات أمام الدحيل، ثم استقلال طهران، واخيرًا أمام الأهلي .

ويحتاج الشرطة إلى معجزة من أجل خطف إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور الموالي، وستكون البداية من اليوم، بحيث أنه إذا حقق أي نتيجة غير الفوز سيودع البطولة بنسبة كبيرة.

بث مباشر الشرطة والأهلي

وتذاع مباراة الاهلي والشرطة على الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، المنصة السعودية “GSA live”، بصوت المعلق الرياضي السعودي “مشاري القرني”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي والشرطة في تمام الساعة 17:45 بتوقيت جرينتش، 19:45 بتوقيت مصر، 20:45 بتوقيت السعودية، 21:45 بتوقيت الإمارات.