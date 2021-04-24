يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز والاتحاد فى الدوري المصري We، ضمن مباريات اليوم السبت 24-4-2021، لحساب الجولة 18 من البطولة، والتي يستضيفها ملعب الاسكندرية.

يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 28 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة حقق خلالها الفوز في 8 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات وهُزم في 5 مباريات.

فيما يحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة حقق خلالها الفوز في 6 مباريات وتعادل في 9 مواجهات وهُزم في مباراتين.

كان لقاء الذهاب بين الفريقين فى الدوري المصري قد شهد فوزاً مثيراً للاتحاد السكندري بنتيجة 2-1، سجل لزعيم الثغر عماد حمدي فى الدقيقة 44، وخالد متولي فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، بينما سجل هدف فريق بيراميدز “عبدالله السعيد” والذي أهدر ركلة جزاء عند الدقيقة 53.

وطالب بيراميدز بتأجيل مباراة اليوم كونه عائد من زامبيا عقب خوض لقاء نكانا يوم الأربعاء الماضي في الكونفدرالية الأفريقية وتنتظره مواجهة آخرى مع نامونجو التنزاني يوم الأربعاء المقبل على ملعب الدفاع الجوي، لكن الاتحاد المصري رفض نظراً لوضع الجدول المضغوط.

تنطلق صافر بداية مباراة بيراميدز والاتحاد فى تمام الساعة 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت جرينتش، بإدارة الحكم “أحمد الغندور”.

ويُنقل بث مباشر مباراة بيراميدز والاتحاد فى الدوري المصري عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 2 بصوت المعلق الرياضي “أيمن الكاشف”.

الاتحاد السكندري ( – ) بيراميدز

الدوري المصري (الجولة 18)

ستاد الاسكندرية