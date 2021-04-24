بث مباشر | مشاهدة مباراة شباب الاهلي دبي وأجمك فى دوري أبطال آسيا «يلا شوت»

تابع بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة شباب الاهلي دبي وأجمك فى دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم السبت 24-4-2021، لحساب الجولة الجولة الرابعة من دور المجموعات (المجموعة الأولي).

يستضيف ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، لقاء الإياب بين شباب الاهلي دبي الاماراتي وأجمك الاوزبكي.

كان لقاء الذهاب بين الفريقين قد شهد فوز أجمك الأوزبكي بعدما قلب تأخره في الدقائق الأخيرة ليحقق فوز ثمينا على شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة 2-1 على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

ويطمح شباب الأهلي دبي للثأر من تلك الهزيمة وتحسين موقفه في المجموعة الأولى التي يتذيلها برصيد نقطة واحدة، ويتصدرها الهلال السعودي برصيد 7 نقاط ويتساوى كل من أجمك الأوزبكي واستقلال دوشنبه الطاجيكي مع فارق الأهداف لصالح الفريق الأوزبكي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، فيما يتذيل الفريق الإماراتي المجموعة بنقطة وحيدة.

ويتأهل إلى دور الـ16 فى بطولة دوري أبطال آسيا صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

تنطلق صافرة بداية مباراة شباب الاهلي دبي وأجمك فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة الحكم العراقي “علي صباح عداي”.

ويُنقل بث مباشر مباراة شباب الاهلي دبي وأجمك على منصة GSA live السعودية، بصوت المعلق الرياضي السعودي “خالد اليوسف”.

شباب الاهلي دبي ( – ) أجمك

دوري أبطال آسيا (الجولة الرابعة – دور المجموعات)

ستاد الملك فهد الدولي – الرياض