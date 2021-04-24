موسى ماريجا ينفي حديث وكيل أعماله دون التعليق على الهلال السعودي

حرص المهاجم الدولي المالي موسى ماريجا على نفي ما تردد في الصحف البرتغالية على مدار اليومين الماضيين بأن إدارة نادي بورتو لم تتفاوض معه لتمديد العقد الذي سينتهي في الميركاتو الصيفي 2021.

ولم يتطرق اللاعب في رده المنشور عبر حسابه الرسمي بموقع إنستقرام إلى مفاوضاته الحالية مع إدارة الهلال السعودي كي يكون أول صفقات النادي خلال سوق الانتقالات القادمة.

وبسبب تصريحات انتشرت لوكيل أعماله «عزيز بن عيسى» حول انعدام نية بورتو في تمديد عقد اللاعب، تحدثت الصحف البرتغالية بشكل موسع عن مستقبل ماريجا وحقيقة اقترابه من الانضمام لصفوف الهلال السعودي.

وقالت صحيفة أبولا إن إدارة نادي بورتو لا تُفكر في تمديد عقد المهاجم صاحب الـ 30 عامًا، مشيرة إلى أن عقده سينتهي بعد ثلاثة أشهر فقط.

وأضافت أبولا “سيتمكن موسى ماريجا من مغادرة بورتو دون مقابل، ووكيل أعماله عزيز بن عيسى طرح تلك الفرضية عندما أكد خلال حديث صحفي على عدم وجود أي اتفاق جديد مع إدارة بورتو بشأن تجديد العقد”.

وأوضحت “لكن موسى ماريجا نفى أي اتصال قد حدث بين وكيل أعماله والصحفيين الذين نشروا هذا الخبر خلال الأيام الماضية، وذلك في رسالة قام بنشرها عبر حسابه الشخصي بموقع إنستقرام”.

في نفس السياق، أكدت الصحف السعودية أن رئيس الهلال السعودي «فهد بن نافل» يقود مفاوضات إيجابية مع وكيل أعمال موسى ماريجا منذ الأسبوع الماضي.

وأشارت الصحف السعودية إلى أن اللاعب أبدى استعداده لارتداء قميص الهلال خلال الموسم المقبل 2021/2020، بعدما علم بأن العقد المقدم من جانب الزعيم الأزرق يشمل 3 مواسم سيحصل خلالهم على مبلغ 15 مليون يورو.

وكان موسى ماريجا قد انضم لصفوف بورتو البرتغالي من ماريتيمو في عام 2015 لخلافة جاكسون مارتينيز، ليسجل 72 هدفًا في 188 مباراة مع الفريق الملقب بـ “التنين الأزرق”.