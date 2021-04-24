يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال واستقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم السبت 24-4-2021، لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات.

سيبحث نادي الهلال السعودي عن الابتعاد بالصدارة وحسم تأهله عندما يواجه استقلال دوشنبه الطاجيكي، اليوم السبت على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2021.

ووصل الهلال للفوز الثاني على التوالي بدور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2021، على حساب استقلال دوشنبه في الجولة الماضية بعدما فاز على شباب الاهلي الاماراتي في الجولة الثانية، وقبل ذلك تعادل مع اجمك الأوزبكي في الجولة الأولى.

ويتصدر الهلال السعودي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، مقابل 4 نقاط لكل من استقلال دوشنبه الطاجيكي واجمك الأوزبكي، بينما يتذيل شباب الاهلي الإماراتي الترتيب بنقطة واحدة في رصيده.

وجمع نادي استقلال دوشنبه الأربعة نقاط، من تعادله في الجولة الأولى أمام شباب الاهلي، وفوزه في الثانية على أجمك، وسيسعى إلى الخروج بنتيجة إيجابية من أمام الهلال اليوم من أجل الحفاظ على آماله ببلوغ الأدوار الإقصائية.

وتذاع مباراة الهلال واستقلال دوشنبه على الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، المنصة السعودية “GSA live”، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عبدالله الحربي”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال واستقلال دوشنبه في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت الإمارات.