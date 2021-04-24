شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند يقود بروسيا دورتموند للفوز على فولفسبورج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق بروسيا دورتموند على مضيفه فولفسبورج بهدفين دون رد، في إطار مباريات الجولة ال31 من منافسات الدوري الألماني.

اللقاء شهد تألق كبير من جانب هالاند الذي سجل الهدفين في الدقائق 12، 69، ولم يتمكن أصحاب الأرض من الظهور هجومياً وتسجيل هدف تذليل الفارق على أقل تقدير.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد بروسيا دورتموند إلى النقطة رقم 55 محتلاً بها المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الألماني، فيما توقف رصيد فولفسبورج عند 57 نقطة في المركز الثالث.