شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ناشىء الأهلى يكشف سر تفوق الفريق فى ليالى رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد شريف عبدالفضيل المدير الفنى لفريق الناشئين بالنادى الأهلى مواليد 2--3 باداء اللاعبين خلال الفترة الاخيرة والتزامهم بالتعليمات التي تطلب منهم ما ساعد على تحقيق الانتصارات ومواصلة المسبرة ببطولة نحو المنافسة على لقب بطولة الجمهورية .

وأضاف مدرب الأهلى أن خوض المباريات في المساء خلال شهر رمضان المبارك منح اللاعبين أريحية كبيرة، وجعلهم يقدمون مستويات جيدة، ملمحاً إلى أفضلية إقامة المباريات في الفترة المسائية

وتابع عبدالفضيل أن الفريق يضم عناصر مميزة وستكون لها شأن ومستقبل كبير مع الاهلى في جميع مراحل عمرهم وتوقع تصعيد العديد منهم خلال السنوات المقبلة .ونجح فريق ٢٠٠٣بالأهلي في تحقيق الفوز خارج ملعبه خلال آخر مباراتين على التوالي، على حساب طلائع الجيش ٥- ١، ووادي دجلة٤- ١، ليرفع رصيده إلى ١٨ نقطة، ويحتل وصافة الترتيب.

وقال عبدالفضيل إنه يكمل عمل المدير الفني السابق للفريق محمد شرف، الذي اجتهد كثيراً مع الفريق، مؤكداً أن الأداء أصبح مميزاً بشكل واضح، ونجح اللاعبون خلال المباريات الأخيرة في تنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي تدربوا عليها بنجاح وسجلوا منها أهدافاً.

وأوضح عبدالفضيل أنه ركز خلال التدريبات على إنهاء الهجمات بشكل جيد وعدم إضاعة الفرص السهلة، وهو ما نتج عنه تسجيل ٩ أهداف خلال مباراتين فقط.

وأبدى مدرب أهلي٢٠٠٣ سعادته بردود الأفعال الإيجابية حول أداء الفريق المميز في الفترة الأخيرة، سواء من مسئولي القطاع أو أولياء أمور اللاعبين، أو حتى من مدربي الفرق المنافسة، مؤكداً أنه سيعمل باستمرار على تطوير مستوى الفريق وتحسين أداء اللاعبين.