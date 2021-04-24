شكرا لقرائتكم خبر عن السعيد وإكرامي ضمن الأفضل في الجولة الخامسة الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، ثنائي نادي بيراميدز، عبدالله السعيد وشريف إكرامي ضمن اختيارات الأفضل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واختارت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، على تويتر، هدف القائد عبدالله السعيد في شباك نادي نكانا الزامبي بملعب ليفي موانواسا بمدينة ندولا الزامبية ضمن أفضل أهداف الجولة وهو الهدف الذي ضمن لبيراميدز التأهل للدور ربع النهائي من البطولة القارية. كما اختارت الصفحة التصدي الرائع للحارس شريف إكرامي في ذات المباراة ضمن أفضل تصديات الحراس في الجولة الخامسة من البطولة التي حل بيراميدز وصيفا في نسختها الأخيرة.