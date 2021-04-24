شكرا لقرائتكم خبر عن ماينز يهزم بايرن ميونخ بثنائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ماينز فوز مثير على ضيفه بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة ال31 من منافسات الدوري الألماني.

حرص أصحاب الأرض على مفاجئة الضيوف بضغط هجومي قوي في اللحظات الأولى من المباراة وهو ما أسفر عن هدف التقدم في الدقيقة 3 عن طريق اللاعب جوناثان بوكارد، فيما جاء الهدف الثاني بأقدام اللاعب روبن كوايسون في الدقيقة 37، وجاء هدف النادي البافاري في اللحظات الأخيرة من اللقاء عن طريق البولندي ليفاندوفيسكي.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد ماينتز إلى 34 نقطة محتلاً المركز الثاني عشر، ويستمر بايرن ميونخ في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 71 نقطة.