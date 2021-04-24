شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون يعود لقيادة دفاع الأهلى أمام المصرى البورسعيدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود المغربى بدر بانون مدافع الأهلى للمشاركة في المباريات الرسمية خلال المواجهة المقبلة التي تجمع الأحمر مع المصرى البورسعيدى المقررة يوم 27 إبريل الجارى والمؤجلة من الأسبوع الخامس عشر لبطولة الدورى الممتاز، بعدما خرج اللاعب من القائمة التي ستخوض مباراة إنبى الليلة بناء على طلب بيتسو موسيمانى المدير الفنى للحفاظ عليه بسبب ضغط المباريات، ووفقًا للبرنامج الذي يتم تنفيذه مع اللاعبين، خاصة الذين شاركوا في المباريات الأخيرة تجنبًا للإجهاد.

وتقرر خضوع بانون لبرنامج تدريبى مكثف بداية من غد الأحد لتجهيزه للمباراة المقبلة، خاصة بعد حصوله على راحة سلبية خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وكان بيتسو موسيماني قد أعلن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة إنبي، المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومحمود عبدالمنعم كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد ووالتر بواليا ومحمد حسام وأحمد نبيل.