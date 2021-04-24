شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات الاتحاد الأفريقي تفجر الخلافات فى اتحاد الريشة الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم الثنائي شريف جعفر ومروة على إبراهيم عضوا مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة، استقالتهما اعتراضًا على التعنت ضد الموافقة على قرار ترشح مروة على لخوض انتخابات الاتحاد الإفريقي للعبة والمقرر إقامتها يونيو المقبل.

وتعود التفاصيل إلى تقدم مروة على إبراهيم عضو اتحاد الريشة الطائرة برغبتها في خوض منافسات انتخابات الاتحاد الإفريقي للعبة على مقعد العضوية ولكن تم رفض الطلب بدون إبداء أي أسباب على حد وصفها.

وأكدت مروة على أنه تم عقد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة بعد عدة محاولات ولكن تم رفض جميع الطلبات المقدمة مجددًا حيث إن رئيس الاتحاد كان قد أرسل طلبه مسبقًا للنزول في انتخابات الاتحاد الإفريقي على منصب العضوية.

وأضافت أنها حاولت تعديل ترشيح رئيس الاتحاد لينزل على منصب "أمين الصندوق أو رئيس الاتحاد الإفريقي" وفقًا لمكانة واسم مصر ولكن محاولاتها جميعها باءت بالفشل، حيث رفض رئيس مجلس إدارة الاتحاد إتاحة الفرصة أمام ترشح آخرين من مصر لخوض الانتخابات وإصراره على أن تواجد أكثر من مرشح يضعف من فرص الفوز، على الرغم من تقديم كل الدلائل اللائحية التي تنفي مزاعم الرفض حيث تمتلك مصر أكبر عدد من الأصوات داخل الاتحاد الإفريقي نظراً لما قدمته مصر في السنوات الأخيرة من نتائج وتنظيم المسابقات الدولية والقارية والمشاركات في بطولات العالم، ما ترتب عليه تقديم استقالتها وهو ما تبعه تقديم زميلها بالمجلس شريف جعفر لنفس الأمر مع نهاية جلسة مجلس الإدارة.