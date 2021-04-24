شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل إنضمام خليفة نيمار لصفوف السيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أتم الفريق الانجليزى مانشستر سيتي إتفاقه مع المهاجم البرازيلي الشاب كايكي، لاعب فلومينيسي البرازيلي الذي يقدم مستويات عالية ويتم مقارنتة بمواطنة نيمار المحترففى باريس سان جيرمان الفرنسى .

وتم الاتفاق بين الناديين على بقاء اللاعب صاحب الـ 17 عاما مع فريقه الحالى حتى نهاية الموسم الحالي. ويقارن كثيرون كايكي بمواطنه نيمار نجم باريس سان جيرمان، كما أنه كان هدفا لليفربول بطل إنجلترا وشاختار دونيتسك الأوكراني.

وأحرز كايكي هدفين في 8 مباريات خاضها مع فلومينيسي في البطولة المحلية للولاية، كما شارك مع الفريق في مباراته في كأس ليبرتادرويس أمام ريفر بليت الأرجنتيني الأسبوع الماضي.

وقام النادى الانجليزى بمتابعة نيمار الجديد خلال الفترة الماضية ونال إعجاب الجميع بالنادى ليتم التوقيع على عقود انضمامه للسيتى في صفقة يترقبها عشاق النادى الانجليزى أملا في نجاح اللاعب ومساهمتة مع باقى اللاعبين في تقديم عروضا قوية .