شكرا لقرائتكم خبر عن موسى ماريجا يقترب من الهلال السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت تقارير صحفية برتغالية، أن اللاعب موسي ماريجا، مهاجم بورتو، أصبح قريب من الانضمام إلى صفوف نادي الهلال السعودي خلال فتة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويقود فهد بن نافل، رئيس النادي السعودي، المفاوضات مع وكيل أعمال اللاعب المالي الذي لم يمانع مبدئياً فكرة إرتداء قميص الزعيم خلال الموسم المقبل، ويشمل عقد الهلال على التعاقدة لمدة 3 مواسم يحصل خلالها اللاعب على 15 مليون يورو.

وينتهى عقد ماريجا مع بورتو بنهاية الموسم الحالي بعد أن خاض 187 لقاء سجل خلالها 72 هدف وقام بتمرير 33 كرة تسبب في هدف، ويمتلك العديد من العروض في مقدمتها فنربخشة التركي.