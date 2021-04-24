شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجدد الصدام مع الزمالك فى نهائي كأس مصر لليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم السبت، عندما يواجه الزمالك في مباراة نهائي بطولة كأس مصر.

من المقرر أن تنطلق المباراة في العاشرة والنصف مساء اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى في ٦ أكتوبر، ويسعى الأهلي إلى الفوز بها والتتويج باللقب.

ويدخل «رجال يد الأهلي» المباراة بحثا عن تحقيق الكأس، بعد التغلب على فريق الزهور في الدور نصف النهائي بنتيجة٣٣-٣٢.

ويعقد طارق محروس، المدير الفني، محاضرة فنية للاعبي الفريق قبل المباراة؛ للتأكيد على العديد من الجوانب الفنية والخططية، في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب؛ للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.