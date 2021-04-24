شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض تأجيل «القمة» الإ فى حالة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مسؤولو اللجنة المؤقتة المسؤولة عن ادارة شؤون اتحاد الكرة، تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، والمقرر اقامتها فى 10 مايو المقبل.

ووضعت اللجنة في اتحاد الكرة القدم، شرطا لتأجيل قمة الأهلي والزمالك المقررة يوم 10 مايو المقبل، في الدور الثاني للدوري، وبدون الموافقة على هذا الشرط من الناديين، ستقام القمة فى موعدها المحدد.

وعلمت «المصري اليوم» أن االشرط الذى وضعته اللجنة المؤقتة برئاسة احمد مجاهد، يتضمن إقامة مباراة القمة، بدون اللاعبين الدوليين، وذلك خلال التوقف الدولي في يونيو المقبل، وإذا وافق الناديان على هذا الشرط، فإنه سيتقرر تأجيل المواجهة رسميا، لكن فى حالة رفض اى من الناديين ستقام القمة فى موعدها المقرر سابقا.



وكان الأهلى قد طلب تأجيل لقاء القمة بسبب معاناة لاعبيه من الإجهاد وضغط المباريات، مما أدى لإصابات عديدة في صفوف الفريق خلال الفترة الأخيرة.