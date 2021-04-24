شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: سنتقدم بطلب لاستعارة ناصر ماهر.. وأتوقع تألق ناشئ الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أنه مهاجمه حسام حسن يمتلك عرضاً سعودياً وآخر إماراتياً، كاشفاً رغبته أن يرتدى اللاعب قميص الأهلى.

وقال فرج عامر في مداخلة اذاعية عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، «أتمنى أن يرتدى حسام حسن قميص الأهلى فهو لاعب مميز».

وأضاف رئيس سموحة، «حسام حسن يثق في ويعتبرنى والده، واللاعب يمتلك عرضاً سعودياً وآخر إماراتياً ولو جاء له عرض من الزمالك سندرسه ولكن أتمنى أن يلعب للأهلى»، وأكمل فرج عامر :«مفاوضات الأهلى والزمالك مع حسام حسن لاتزال جارية فهو مهاجم متميز للغاية».

وأكد فرج عامر أنه لم يخطط لإقالة أحمد سامى المدير الفني لسموحة من منصبه حال الخسارة من الأهلى، وقال :«أحمد سامى جدد عقده معنا موسماً أخر ولم نكن ننوى الإطاحة به من منصبه حال الخسارة من الاهلى في المباراة التي فوزنا بيها»، ويضيف رئيس سموحة :«بعض الفرق تنزع نقاط مباراة الاهلى من حساباتها قبل المباريات والبعض الاخر يصرف مكافأت اجادة على الأداء الجيد أمام ثالث العالم وبطل أفريقيا ولكننا فوزنا بأداء متميز وسموحة لم يخسر هذا الموسم إلا مرة واحدة».

وأكمل فرج عامر :«الناس تخيلت أننا سنتهاون أمام الاهلى وكان لدى شعور بإمكانية أن نفوز بالمباراة على طريقة لعبة التنس»، وعن تشبيه هدف حسام حسن بأغنية خلونى ساكت علق فرج عامر:«شبهت الهدف بهذا التشبيه لانى أن لسان حال حسام حسن أنه مهاجم جيد وعاوز يقول أنا موجود وعندى إمكانيات وبتعرض لظلم واضح وبروح المنتخب ومش بلعب».

كما أكد رئيس نادى سموحة ،أنه سيطلب إستعارة ناصر ماهر صانع العاب الاهلى مجدداً، وقال :«في حالة استمرار استبعاد ناصر ماهر من تشكيلة الاهلى سأطلب استعارته مجدداً لان رحيله سبب لنا هزة في بداية الموسم»، ويضيف رئيس سموحة :«راهنت على رحيل أحمد عبدالقادر المعار من الاهلى وأتوقع أن يزداد بريقه مع سموحة في الأسابيع المقبلة».