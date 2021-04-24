شكرا لقرائتكم خبر عن كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة فياريال.. وغياب بيانيتش بسبب الركبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة فياريال، غدا الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ 32 من الليجا.



وشهدت القائمة، عودة الحارس نيتو والمهاجم عثمان ديمبلي، بعد تعافي الثنائي من الإصابة، بينما يغيب البوسني ميرالم بيانيتش.

وقال النادي خلال بيان رسمي بيانيتش خارج قائمة الفريق، بسبب عدم شعوره بالراحة في ركبته اليمنى، عودته تعتمد على مدى تعافيه.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

تير شتيجن، دست، بيكيه، أراوخو، بوسكيتس، جريزمان، ميسي، ديمبلي، ريكي بويج، نيتو، لينجليت، بيدري، ترينكاو، جوردي ألبا، ماتيوس، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، أومتيتي، جونيور فيربو، موريبا، مينجويزا، أرناو تيناس