شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عبد الله يكشف تفاصيل جلسته مع رئيس الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك تفاصيل جلسته مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في الأيام الماضية على هامش مباراة الزمالك والأهلي في المباراة الفاصلة لدوري اليد والتي فاز بها الزمالك وتوج بالدوري.

وأكد عبدالله أن رئيس الأهلي تحدث معه حتى تكون هناك جلسة مع مسؤولي الزمالك في الفترة المقبلة من أجل مناقشة اللائحة المالية ومدى نفعها والعائد منها على الناديين الكبيرين في مصر، مضيفا أنه وخلال الجلسة كلف رئيس الأهلي عضو مجلس إدارته محمد سراج بالتنسيق معي لإيجاد التوقيت المناسب للناديين لعقد هذه الجلسة.

وكشف عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك أنه خلال الجلسة أكد على أنه يجب أن يكون هناك مؤتمر للاستثمار الرياضي لإيجاد تسويق غير تقليدي للزمالك والأهلي يهدف لحماية صناعة كرة القدم من الانهيار.

وأضاف عبدالله أنه خلال الجلسة أكد للجميع من مسؤولي الزمالك والأهلي الموجودين أن الناديين الكبيرين يعتمدان بشكل أساسي على العضو العامل وبعده عقد الرعاية في توفير الاستحقاقات المالية في النادي ويجب الاستفادة من البنية الأساسية للأندية وتسويق اللاعبين بشكل احترافي وجلب فرص استثمارية جيدة ما يعود على الأندية الجماهيرية بالنفع.

واختتم تصريحاته مبديا اندهاشه من تربص البعض بشكل مستمر باللجنة المكلفة بإدارة النادي وأيضا اللجنة التنفيذية، مؤكدا أنهم يعملون جميعا من أجل الزمالك ولا يحصلون على تكليفات إلا من نادي الزمالك فقط، مطالبا الجماهير ألا تنساق وراء مثل هذه الأمور وتدعم ناديها وفرقها الرياضية.