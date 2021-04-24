شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لشيكابالا وحازم إمام لتحديد موقفهما من مواجهة البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع حازم إمام ومحمود عبدالرازق «شيكابالا» ثنائى الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك لاختبار طبى على هامش مران الفريق اليوم السبت، والذى يقام مساء على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة.

وسيشرف على الاختبار الطبى الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق، وذلك لتحديد مدى جاهزيتهما من الناحية الطبية لمواجهة فريق البنك الأهلى في بطولة الدورى العام والمقرر إقامتها بعد غد الإثنين.

وينتظر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، موقف الثنائى من أجل تحديد مدى قدرته على الاستعانة بهما في مباراة البنك الأهلى بعد غيابهما عن مباراة الإنتاج الحربى الماضية.

وقام الثنائى شيكابالا وحازم إمام بأداء البرنامج التأهيلي خلال مران اليومين الماضيين، حيث أدى الثنائي تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم تحت إشراف أخصائي التأهيل، وقام شيكابالا بالجرى حول الملعب عقب انتهاء المران من أجل التعافي من الإصابة.

ويستعد الفريق لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز.