شكرا لقرائتكم خبر عن تامر النحاس يكشف مصير محمود علاء وباهر المحمدي مع الزمالك و الاسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد تامر النحاس، وكيل أعمال محمود علاء مدافع الزمالك، أن لاعبه مستمر مع القلعة البيضاء ولن يرحل سوى للاحتراف الخارجي، وقال تامر النحاس فى مداخلة اذاعية عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، "محمود علاء متبقى له ثلاثة مواسم فى عقده مع الزمالك، وأموره مستقرة مع الفريق".

وأضاف تامر النحاس، "تلقى محمود علاء عرضاً خارجياً فى بداية هذا الموسم وكان جيداً للغاية ورفضه النادى وقام بتعديل عقده بنسبة ترضية تصل لـ 90 % ولا يملك أى عروض فى الوقت الحالى ".

وعن إيهاب جلال قال تامر النحاس، "بيراميدز كان يتحدث مع إيهاب جلال قبل تولى تدريب الإسماعيلى، ولكن إيهاب جلال مستحيل يسيب الدراويش وكل تركيزه منصب على إنقاذ الفريق من الهبوط، وفى نهاية الموسم سيقرر خطوته المقبلة وقد يجدد عقده مع الاسماعيلى".

وعن رجب بكار قال تامر النحاس، "يلعب معاراً لسيراميكا ويتبقى له موسم فى عقده مع بيراميدز ولكن لو دفع سيراميكا مبلغا ماليا معينا سيكون له حق تمديد عقد رجب بكار معه".

وأكد تامر النحاس وكيل أعمال باهر المحمدى قائد الإسماعيلى أن لاعبه لم يوقع للنادى الأهلى ويبحث عن الاحتراف الخارجى قائلا، "باهر المحمدى تخلص من الإصابة الطويلة التى عانى منها الفترة الأخيرة وأصبح جاهزاً للمشاركة فى المباريات"

وأضاف تامر النحاس، "هدف باهر المحمدى الاحتراف الخارجى وكان لديه عرض من تركيا وآخر من الإمارات، وشرف لأى لاعب اللعب فى الإسماعيلى ولكن اللاعب يريد الاحتراف الخارجى والإدارة توافق على هذا الطرح".

وتابع تامر النحاس، "الوقت الحالى ليس مناسب للتحدث عن انتقال باهر المحمدى للأهلى خاصة أنه لا توجد أى انتقالات حالياً".

وعن محمد إبراهيم لاعب سيراميكا قال تامر النحاس، "محمد إبراهيم وقع لسيراميكا ثلاثة مواسم وسعيد باللعب لهذا الفريق، واعتقد لن يرحل سوى بعد الوصول للفريق للمربع الذهبى الذى أصبح صعباً هذا الموسم وبالتالى إدارة سيراميكا لن تفرط فى أى لاعب هذا الموسم