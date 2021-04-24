«كان هدفه تجميع المثقفين وتوحيد الشباب المقاوم للاحتلال الإنحليزي».. في ذكرى تأسيس نادى القرن الـ 114.. 15 رئيسا وتاريخ حافل بالبطولات القارية والمحلية

الشارقة - اميمة ياسر - يحل اليوم ذكرى تأسيس النادي الأهلي، وهي مناسبة تحتفل بها جماهير القلعة الحمراء من داخل مصر وحول العالم بعد مرور 114 عاما من التاريخ الحافل بالبطولات القارية والمحلية لفريق الكرة الأول بالنادي، والذي يتمتع بعشبية وجماهيرية كبيرة في جميع أنحاء العالم، كما توج الأهلي نادي القرن العشرين متفوقا على كافة أندية أفريقيا.

النادي الأهلي أنشئ في عام 1907، وأطلق عليه النادي الأهلي وهي كلمة مأخوذة من الأهلية أي الوطنية، وبدأ فكرة إنشاء النادي الأهلي منذ عام 1905 عن طريق عمر بك لطفي وكان هدفه تجميع المثقفين، إضافة إلى تواجد الشباب المقاوم إلى الاحتلال الانحليزي ليكون رمزا وطنيًا منذ إنشاؤه. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ويترأس مجلس إدارة النادي الأهلي خلال ذكرى تأسيسه الـ114، محمود الخطيب، أحد أساطير فريق الكرة بالنادي.

وتمتع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بشعبية كبيرة منذ إنشاءه في ظل الأداء الكروي الكبير الذي قدمه الفريق، فضلا عن انضمام عدد من الأسماء الكبيرة التي حفرت حروفها من ذهب، بعد ارتداء قميص القلعة الحمراء.

ونجح فريق الكرة بالأهلي في حصد 42 درع دوري ممتاز في المسابقة التي أنشئت عام 1948، كما نجح في حصد بطولة دوري أبطال أفريقيا وهي البطولة الأغلى والأهم في القارة السمراء 9 مرات، متفوقًا على غريمه التقليدي الزمالك الذي حصد تلك البطولة 5 مرات فقط.

على مدار تاريخه الطويل والحافل بالإنجازات والبطولات تولّى رئاسة النادي الأهلي العديد من الرموز والنجوم الذين أداروا القلعة الحمراء لسنوات طويلة ومنهم من قضى فترة قصيرة.

وتمر اليوم، السبت الذكرى الـ114 لتأسيس النادى الأهلى العريق صاحب البطولات والإنجازات المحلية والقارية، فقد كانت البداية مجرد فكرة جاء بها عمر لطفى بك رئيس “نادى طلبة المدارس العليا”، وهو عبارة عن نادٍ وطنى تم تأسيسه عام 1905 بغرض توحيد المثقفين من شباب مصر المقاوم للاحتلال البريطاني.

ورصد موقع "اليوم السابع" فى التقرير التالي 15 رئيسا تولي إدارة النادى الأهلى خلال 114 سنة :

1_ميتشيل إنس

يُعد ميتشيل أنس صاحب الجنسية الإنجليزية أول رئيس في التاريخ يتولى قياده الأهلي في 24 أبريل عام 1907 حتى 1 ابريل 1908

2_عزيز عزت باشا

أول رئيس مصرى فى تاريخ الأهلي تولي القيادة في 2 أبريل 1908 إلى 9 فبراير 1916

3_عبد الخالق ثروت باشا

هو مؤسس قانون الأهلي وتولي قياده النادي في 9 فبراير 1916 إلى 14 فبراير 1922.

4_جعفر والي باشا

تولي قيادة الأهلي من 14 فبراير 1924 إلي 2 فبراير 1944، وتعتبر أطول فترة رئاسة في تاريخ الأهلي،

5ـ أحمد فؤاد أنور

تولى رئاسة النادي الأهلي عام واحد فقط 1940-1941 لفصل الفترة الرئاسية لـ جعفر والي باشا.

6_أحمد حسنين باشا

تولي رئاسة النادي في 1 يناير 1944 حتى فبراير 1946.

7_أحمد عبود باشا

تولي الرئاسة من 19 فبراير 1947 إلى 19 ديسمبر 1961.

8_صلاح الدين الدسوقي

هو صاحب فكرة مقر الأهلي الحالي وتولي الرئاسة من 3 ديسمبر 1963 إلى 15 ديسمبر 1965

9_الفريق عبد المحسن كامل مرتجي

تولي رئاسة الاهلي على فترتين .. الأولي في 15ديسمبر 1965 حتى 13 يوليو 1967.

ثم عاد لكرسي الرئاسة مرة أخري من 8 نوفمبر 1972 إلي 12 ديسمبر 1980

10_ إبراهيم الوكيل

تولي الرئاسة في 18 يوليو 1967 وحتى 8 يوليو 1971

11_عبده صالح الوحش

تولي رئاسة الاهلي في 16 ديسمبر 1988 إلى 6 فبراير 1992

12_صالح سليم

تولي رئاسة الأهلي ..الأولي: من 12 ديسمبر 1980 إلى 16 ديسمبر 1988، فيما كانت لفترة الثانية: من 6 فبراير 1992 إلى 6 مايو 2002

13_حسن حمدي

تولي رئاسة النادي في 6 فبراير 2002 حتى 29 مارس 2014

14_ محمود طاهر

تولي رئاسة النادي في 29 مارس 2014 إلى 30 نوفمبر 2017

15_محمود الخطيب

تولي رئاسة النادي من 1 ديسمبر 2017 حتى الآن.

الأهلي يواجه إنبي في ذكرى تأسيسه الـ114

وتصادف اليوم في يوم ذكرى تأسيس النادي الأهلي مباراة مرتقبة بين فريق النادي الأهلي أمام نظيره نادي إنبي، في اللقاء المقرر انطلاقه في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جدير بالذكر، أن الأهلي قد خسر أخر مبارياته في مسابقة الدوري الممتاز أمام سموحة، بهدفين مقابل هدف وحيد، يوم الأربعاء الماضي.