شكرا لقرائتكم خبر عن كلمة لاعبي الأهلي بمناسبة مرور 114 سنة على تأسيسه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النادي الأهلي بذكرى مرور 114 سنة على تأسيسه في نفس هذا اليوم عام 1907، ليصبح أحد أكبر القلاع الرياضية في مصر والوطن العربي والأكثر تتويجا بالألقاب في مصر وإفريقيا، وصاحب الإنجازات الكثيرة في الرياضة المصرية والإفريقية والعربية.

وحرصت صفحة الأهلي الرسمية على نشر فيديو للاعبي بمناسبة مرور 114 سنة على إنشاء النادي الأهلي وتوجيه رسالة لجماهير القلعة الحمراء.

وجاءت رسالة لاعبي الأهلي وسيد عبد الحفيظ كالتالي:

سيد عبد الحفيظ

الأهلي كيان كبير في مصر والوطن العربي وإفريقيا وأتمنى المستقبل يكون بنفس الكفاءة وكل سنة جماهير الأهلي تحتفل ببطولاته وانجازاته.

محمد الشناوي

كل سنة وانتوا طيبين على مرور 114 سنة لتأسيس الأهلي والسنين الجاية حافلة بالبطولات والانجازات.

محمد مجدي أفشة

كل سنة وكل جماهير الأهلي وكل سنة بخير وكل سنة وانت طيب يا اهلي وجماهيرك.

رامي ربيعة

كل سنة وجماهير الأهلي طيبة وبخير 114 سنة ونتمنى مزيد من البطولات ودايما في ضهرنا واحنا معاكم.

جونيور أجايي

كل سنة وانت طيب يا اهلي.

ياسر إبراهيم

كل سنة وجماهير الأهلي بخير لمرور 114 سنو ومزيد من البطولات.

محمود كهربا

كل سنة وكل جمهور الأهلي بخير 114 سنة عدوا من البطولات والانجازات ومزيد من البطولات للنادي العظيم.

سعد سمير

الاهلي رقم 1 في مصر وافريقيا ونتشرف اننا جزء من التاريخ ده وهو مثال للتضحية والعطاء والانجاز والتقدم اتمنى له كل الخير ولجمهور الاهلي انتوا اعظم جمهور والكون والسبب ان الاهلي مكمل.