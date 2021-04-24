شكرا لقرائتكم خبر عن هادي خشبة: لم أندم على العمل فى بيراميدز.. والعودة للأهلى مش قراراى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هادى خشبة، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر لم يصل لمرحلة الإبداع التى وصلها مانويل جوزيه مع القلعة الحمراء، وقال هادى خشبة الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم فى رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، "موسيمانى يملك قائمة نموذجية من اللاعبين تعطيه أفضلية فى التدوير والاستفادة بكل اللاعبين فى كل المراكز".

وأضاف هادى خشبة، "موسيمانى لم يصل لمرحلة الإبداع مع الأهلى التى وصل لها مانويل جوزيه إبان قيادته للأهلى".

وأكمل نجم الأهلى السابق، "الأهلى قرر فك ارتباطه بفايلر بعدما شعر بقلة تركيزه مع الفريق بعد جائحة كورونا".

وأكد هادى خشبة أنه لم يندم على العمل فى بيراميدز ولكنه يرفض العمل فى الزمالك قائلا، "لم أشعر بالندم على العمل فى بيراميدز، لانه نادى زى أى نادى، وولاد الأهلى بيتشغلوا فى أى نادٍ".

وأضاف هادى خشبة، "أعتقد مفيش مشكلة ولكن المشكلة تحدث لو فضلت المكان التانى ده عن الأهلى وده محصلش معايا، إذن بنشتغل فى أى مكان ماعدا الزمالك لأنه المنافس التقليدى للأهلى، وفى أدبيات تمنعنا من العمل فى الزمالك رغم كونه نادى عظيم".

وتابع نجم الأهلى السابق، "الأهلى نادٍ له شعبية جارفة ويحقق نجاحا منقطع النظير وكل المصريين رغم انتماءاتهم المختلفة يعشقون الأهلى ويكنون له كل التقدير على إنجازاته ودوره الكبير فى الرياضة المصرية، ولديه عشاق من كافة أنحاء العالم".

وتابع هادى خشبة، "العودة للعمل فى الأهلى ليست قرارى، فهو بيتى ولو طلبت للعمل فى النادى سأوافق على الفور".

وأكد هادى خشبة أن إدارة نادى بيراميدز أخطأت فى التعاقد مع ثلاثى الأهلى شريف إكرامى ورمضان صبحى وأحمد فتحى قائلا، "أعتقد تعاقد بيراميدز مع ثلاثى الأهلى كان بناءً على دراسة غير منطقية وغير محسوبة ولا تنم على أناس تفهم فى الكرة".

وأضاف هادى خشبة، "أحمد فتحى لاعب كبير وله قيمته ولكن فى الفترة الأخيرة لم يكن لاعبا أساسيا فى الأهلى ويلعب محمد هانى بدلا منه، ومكنش فى حالته البدنية المميزة وإصابته متكررة، ولكنه يظل اسما كبيرا ولكن على أرض الواقع كانوا يظنون فى بيراميدز أنه سوف يشيل الفرقة ولم يحدث ودخل فى صدام مع المدرب".

وأكمل نجم الأهلى السابق، "رمضان صبحى صغير فى السن واتعرض عليه الأهلى وقارن بينه وبين وبيراميدز واختار الأخير وكان لازم كفة الاهلى تكسب، والجمهور هيفضل مضايق منه وعامل عليه ضغط، يبقى إدارة بيراميدز تتعاقد ازاى مع لاعب سنه صغير وعليه كل الضغوط دى وكمان تديله فلوس أكبر من زمايله وتعمل مشكلة فى الفرقة"

ويضيف هادى خشبة :" أما شريف إكرامى فبيراميدز اتعاقد معاه رغم انه عنده حراس مميزين زى المهدى سليمان وأحمد الشناوى ودعدور وقعدهم على الدكة وخسرهم زى ماخسر رجب بكار اللاعب المميز اللى كان شايل الفرقة إذن بيراميدز عمل أخطاء إدارية عصفت بمسيرة الفريق"

وتابع هادى خشبة :"بيراميدز انفق مبالغ طائلة ولم يحقق أى مكاسب تفوق المواسم السابقة، واخطاؤه رفع الحرج عن إدارة الاهلى، لان الاهلى لايضحى بأبناؤه ولكن طالما جت منهم يبقى ماشى "

وأكمل :" بيراميدز فى وقتى كان فى حسام البدرى وأحمد حسن وناس بتفهم كورة ورموز اللاعيبة تخاف منها ومستحيل يحصل تجاوز إنما دلوقتى الوضع اختلف".

ونصح هادى خشبة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاهلى بضرورة الاستفادة من نعمة وجوده بالقلعة الحمراء والابتعاد عن الازمات قائلا:"بتعجب من وجود لاعب فى الاهلى يعنى عايش فى نعمة وسط كيان ناجح وعنده ضهر يتسند عليه فى أى وقت ويتخلى عن كل ده فى مقابل نزوات شخصية وعدم تقدير للقميص الذى يرتديه".

ويضيف هادى خشبة :" الفارق بين كهربا وصالح جمعة أن صالح أزماته مع نفسه ومشاكله تؤذيه هو فقط بينما كهربا مشاكله تتعدى مع الاخرين ولو قدر يرتب أوراقه ورجع يستقيم فى الفرقة مسيرته هتختلف"

وأكمل نجم الاهلى الأسبق : " الكورة فى ملعب كهربا، لاعب امكانياته كويسة وموهوب وعارف تقاليد الاهلى لانه من الناشئين فى النادى، ولازم يستغل الفرصة ويعيد ترتيب أوراقه ليعود للتألق من جديد بعيد عن الازمات".

ورشح هادى خشبة أحمد حسن الصقر كابتن منتخب مصر الأسبق للعمل مديراً فنياً لبيراميدز قائلا:"بيراميدز محتاج مدرب مصرى يستطيع انتشال الفريق من عثراته"

ويضيف هادى خشبة :"أرشح أحمد حسن لتدريب بيراميدز، فلقد درب بيراميدز فى مباراة واحدة ودرب بتروجت ويملك فكر كروى رائع ومدرب كويس ومخدش فرصته فى التدريب ويعد من مؤسسين نادى بيراميدز".

وعن أحمد فتحى قال هادى خشبة :" الاهلى لم يكن فى حاجة لبقاء أحمد فتحى، لدينا محمد هانى ونستطيع التعاقد مع لاعب أخر أصغر سناً يفيد الفريق لسنوات طويلة".