شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: لن أترشح للعمل العام مرة أخرى إلا على رئاسة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم إمام، نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه لم يجد نفس المتعة التى وجدها حينما كان لاعبا فى كرة القدم، فى أى من المناصب التى شغلها بعد الاعتزال، سواء العمل الخدمى أو الإعلامى أو الإدارى قائلا، "الكرة مش ممكن تتعوض، وسنوات اللعب تمر بسرعة الصاروخ، ياريتنى كنت لسه بلعب، لأنها المهنة الوحيدة التى لا يمل منها صاحبها".

وأضاف حازم إمام فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج قصة ولعبة مع سيف زاهر على فضائية أون تايم سبورتس، "اعتزالى كان فى التوقيت المناسب، الجماهير حملتنى كل حاجة فى سوء مستوى الزمالك، لكن بعد اعتزالى بموسم واحد تراجع الزمالك أكثر، وتأكد الجميع أننى لم أكن السبب، الفريق كان يمر بمرحلة صعبة جدا، والجماهير طيبة تنساق وراء أى ادعاءات".

وأعلن نجم الزمالك السابق أنه لن يخوض انتخابات فى اتحاد الكرة أو الزمالك مرة أخرى على منصب العضوية بعدما تعرض لضغوطات كبيرة وتهميش خلال تجربته الأخيرة قائلا، "العمل العام صعب جدا، عن تجربة الواحد بيروح فى الرجلين، إذا عدت للعمل العام مرى أخرى لن يكون إلا على مقعد الرئيس فى الزمالك".

وأشار "الثعلب" إلى أنه فضل الانتقال للدورى الإيطالى على عرض مانشستر يونايتد بسبب جدية العرض الإيطالى فيما كان طلب اليونايتد أن أخضع لفترة معايشة أو اختبار، وقتها كان الاحتراف لم يكن بهذا الاهتمام، ولم يكن معى مدير أعمال أو وكيل ذكي، فاختارت الرحيل للدورى الإيطالي".