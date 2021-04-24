شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الحلوانى: حسام عاشور خانه التوفيق وعلاء عبد العال برىء من تهمة الدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عمرو الحلواني، ظهير أيسر أسوان، على الطريقة التى انتهت بها علاقة الأهلي وحسام عاشور قائد الفريق الأحمر السابق، خاصة أن الحلواني وعاشور تم تصعيدهما فى نفس الوقت للفريق الأول بالأهلي خلال وجود البرتغالي مانويل جوزيه على رأس الإدارة الفنية للأهلي.

وقال الحلواني فى تصريحات لـ"الخليج 365"، حزنت جداً لمصير حسام عاشور مع الأهلي، حسام لاعب كبير وكابتن بالأهلي وأكثر لاعب أحرز بطولات مع الفريق، طوال عمره يلعب ولا يتحدث والجماهير كانت تعشقه، ولكنه تصرف بشكل خاطئ وخانه التوفيق، وبعد كل هذه العشرة لم أكن أتمنى له أن تنتهي علاقته مع الأهلي بهذا الشكل.

وعن اتهام أسوان باللعب الدفاعي قال الحلواني، "لا نلعب بطريقة دفاعية إطلاقاً ولكننا نلعب وفق إمكانياتنا، وعلاء عبد العال لم يطلب منا الدفاع، ولكن مجريات اللقاء تفرض نفسها، لاعبو أسوان مجتهدون جداً، ولكنهم ليسوا بقوة لاعبى بيرميدز أو الأهلي والزمالك لذلك نخوض اللقاء وفق إمكانياتنا، وهذه الطريقة تحقق أهدافنا.

وبزغت موهبة الحلواني من قطاع الناشئين في النادي الأهلي ليلفت أنظار الخواجة البرتغالي مانويل جوزية، مدرب الفريق الأحمر أنذاك، والذي لم يتردد في تصعيد اللاعب إلى الفريق الأبيض بعد المهارة التي رآها منه في قطاع الناشئين، وبحثاً عن فرصة المشاركة رفض عمرو الحلواني لاعب الأهلي السابق وأسوان حالياً، أن يبقى بعيداً عن الملعب وقاتل للحصول على فرصة الاحتراف للظهور والتألق والعودة من جديد إلى البيت الأحمر.

وبعد رحلة مميزة في اليونان عاد الحلواني إلى مصر عبر بوابة إنبي رافضاً عرض القطبين من أجل الإبقاء على فرصته في اللعب، ليخوض مسيرة مميزة مع زعيم الأندية البترولية قبل أن يلتحق بحرس الحدود ثم ينتقل إلى أسوان ليستعيد مع زهرة الجنوب ذكريات التألق في قيادة الجبهة اليسرى بأداء مميز وثابت.