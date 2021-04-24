شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الأولمبياد.. محمد رشوان يفقد الذهبية ويفوز بجائزة الأخلاق الرياضية والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - "هنا الأولمبياد" سلسلة متواصلة خلال شهر رمضان عن الدورات الأولمبية السابقة، وأهم المعلومات عن البعثات المصرية، وتاريخ مشاركتها فى الأولمبياد منذ انطلاقها وحتى الآن.

شاركت مصر فى دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت بلوس أنجلوس 1984، واستطاعت البعثة المصرية أن تحقق ميدالية واحدة وهى الفضية وجاءت عن طريق محمد رشوان بطل الجودو وأسطورة اللعبة.

وكاد رشوان يحقق الذهبية لولا تعمد الخسارة أمام اليابانى ياسوهيرو ياماشيتا بطل العالم والذى كان مصابا فى المباراة النهائية ورفض رشوان أن يستغل إصابة اللاعب وفضل أن يخسر الذهبية بشرف عن الفوز بالمركز الأول بالخسة لينال احترام وتقدير العالم وتشيد بموقفه مختلف دول العالم.

وأصدرت منظمة اليونسكو فى يوم المباراة بيانا أشادت فيه بموقف اللاعب محمد رشوان ومنحته ميدالية الروح الرياضية من منظمة اليونسكو والتى تعتبر روح الألعاب الأولمبية قبل أى نتائج، كما منح جائزة اللعب النظيف عام 1985م، وجائزة أحسن خلق رياضى فى العالم من اللجنة الأوليمبية الدولية للعدل والتى توجد بفرنسا، وكان لرشوان تكريما أخر ولكن فى اليابان التى استقبلته بها الجماهير اليابانية بكل احترام تقدير لموقفه النبيل، وقد بادل رشوان الشعب اليابانى الحب والأحترام وتزوج من إحدى بنات اليابان بعد أن أشهرت إسلامها وأنجب منها ثلاثة أبناء.

كما نال أيضا جائزة «بيار دى كوبرتان» باعث الألعاب الأولمبية الحديثة الدولية لعام 1984 م، وحصل على شهادة امتياز خاصة لأحسن خلق رياضى لعام 1984 م

وجاء ضمن أفضل ستة لاعبين فى العالم عام 1984 م. واختارته مجلة «ليكيب» الرياضية الفرنسية كثانى أحسن رياضى فى العالم فى الخلق الرياضي.

اعتزل رشوان اللعبة فى العام 1992م ليكون بعدها حكما دوليا فى اللعبة، وحصل على وسام الشمس المشرقة من امبراطور اليابان تقديرا لدوره فى خدمة اللعبة.