شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. 10 فؤاد لممارسة التمارين الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عديد من الفوائد لجسم الإنسان تتحقق بمجرد ممارسته التمارين الرياضية، فقد أثبتت الدراسات والأبحاث أن ممارسة التمارين الرياضية يومياً تعزز صحة الجسم والعضلات وتحد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

وينصح دائما بممارسة الرياضة والنشاط البدنى يوميا، وجاءت أبرز 10 فؤاد تتحقق من ممارسة الرياضة كالتالى.

1_ تعزيز صحة الجهاز المناعى وتحميك من خطر الإصابة بالأمراض والعدوى.

2_ تجدد النشاط والحيوية وتحميك من الكسل والخمول اليومى.

3_ تؤثر على الصحة النفسية وتساعد فى علاج الاكتئاب والتوتر وتجد من الشعور بالضغط النفسى والعصبى الذى نتعرض له يوميا.

4_ المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية يوميا يعمل على تعزيز صحة العضلات والمفاصل والوقاية من الهشاشة والالتهاب.

5_ تساعد على التخلص من السمنة المفرطة وحرق الدهون فى الجسم، وخاصة دهون البطن لذلك ينصح أطباء التغذية بالانتظام على الأكل مع المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية لإنقاص الوزن.

6_ يحافظ على صحة القلب والشرايين والأوعية الدموية ويحد من خطر الاصابة بالجلطات والسكتات القلبية.

7_ يقلل من خطر الاصابة بمرض السرطان، حيث اثبتت الدراسات والابحاث أن المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية يحد من خطر الاصابة بسرطان "القولون، الثدى، الرئة".

8_ ممارسة التمارين الرياضية يعزز الثقة بالنفس وخصوصا بين الأطفال، لذلك ينصح بتشجيع الأطفال على ممارسة التمارين الرياضية باستمرار.

9_ يعزز القدرات العقلية ويحافظ على صحة الجهاز العصبى، ويساعد على التركيز وتحسين الوظائف المعرفية والذاكرة.

10_ المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية يقلل من خطر الاصابة بالكسور ويعزز قدرات العضلات على التحمل ويحميها من الالتهاب والألم.