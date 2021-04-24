شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن؟.. أحمد صلاح نجم الطائرة: "سمك وجمبرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يختلف الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، ولكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره.

اليوم سيكون اللقاء مع أحمد صلاح نجم الكرة الطائرة فى النادى الأهلى، الذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله فى اليوم الثانى عشر من أيام شهر رمضان، مؤكدا أنه سيتناول اليوم "سمك وجمبرى".

وقال أحمد صلاح إنه دائما ما يحرص على طقوس وعادات رمضانية دينية واجتماعية مع الأقارب والأصدقاء، فى الشهر الكريم.

كما يحرص صلاح فى شهر رمضان على التواصل مع أصدقائه وعائلته، مع المحافظة على الإجراءات الإحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد .

ويفضل دائما صلاح تناول الإفطار فى منزله بصحبة زوجته وأبنائه .