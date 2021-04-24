شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال عن عودة رمضان صبحي للأهلي: "اللي يمشي مش بيرجع تانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض أحمد بلال، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، فكرة عودة رمضان صبحى لاعب بيراميدز لصفوف الأهلى مرة أخرى، وقال أحمد بلال فى مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، "اللى بيخرج من الأهلى مش بيرجع تانى".

وأضاف أحمد بلال، "رمضان صبحى يرجع الأهلى إزاى، اللى يمشى مش بيرجع تانى، مهما حصل". وشدد أحمد بلال على أن الجهاز الفنى للمارد الأحمر بقيادة موسيمانى لابد أن يبادر بعقاب لاعبيه على ظاهرة إهدار الفرص السهلة أمام المرمى قائلا، "الأهلى لم يكن سيئاً أمام سموحة بل لعب مباراة جيدة ولكن لا تزال ظاهرة إهدار الفرص السهلة مستمرة فى الفريق، وفى أخطاء فردية من بعض اللاعبين سبب الخسارة والشناوى لم يتحلى بالمسئولية فى المباراة".

وتابع أحمد بلال "الأهلى يعانى من الإجهاد ورغم ذلك أتيحت له 9 فرص للتسجيل أمام سموحة، ولازم الأهلى يعاقب اللاعبين على إهدار الفرص حتى يتخلص من هذه الظاهرة".

وعن مصطفى محمد قال أحمد بلال، "ربنا يكرمه ويوفقه ويعود للملاعب سريعاً، أنا بنصحه مش بنتقده، بدأ كويس فى تركيا، مهم تستمر على نفس الوتيرة، الفرق الكبيرة لا تستمر على هدفين أو اثنين، ولو كنت غير موفق على المرمى حاول تساعد زملائك للتسجيل".

من جهته، كشف وليد صلاح الدين نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أنه دخل فى خلاف مع البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للمارد الأحمر فى مباراة ريال مدريد التاريخية، وقال وليد صلاح الدين فى مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، "كنت شايف أن مباراة ريال مدريد تاريخية وكنت حابب أشارك فيها وجوزيه مكنش شايف كده وزعلت يومها أوى وهادى خشبة هدانى وقالى مفيش مشكلة هتتعوض".

وأضاف وليد صلاح الدين، "تسوبيل مثلا كان بيقولى لازم تجرى زى هشام حنفى عشان تلعب فى تشكيلة الأهلى قولتله لأ يبقى كده شكلى مش هلعب خالص".

وتابع نجم الأهلى السابق، "فى فترة وجودى أنا وهادى خشبة فى مهمة كابتن الأهلى غيرنا مفهوم الكابتن بالهدوء والسلاسة مع اللاعبين بعيداً عن الزعيق والعصبية التى كانت معتادة من الكباتن فى ذلك الوقت".

ويدخل فريق الأهلى اختبارا صعباً فى التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، عندما يحل ضيفاً على إنبى ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث عشر من عمر الدورى المصرى الممتاز، وهى المباراة التى يركز خلالها كلا الفريقين على تحقيق نتيجة إيجابية، خاصة الأهلى الذى يرغب فى الخروج بالثلاث نقاط منها فى ظل المنافسة على تصدر جدول المسابقة.

التقى الأهلى مع إنبى فى 35 مباراة فى الدورى منذ صعود الفريق البترولى للأضواء موسم 2002 – 2003، وتؤكد الأرقام تفوق الأهلى بـ 24 فوزاً مقابل 4 للفريق البترولى وتعادلا 7 مرات، وسجل الأهلى 65 هدفاً مقابل 33 هدفا لـ إنبي.