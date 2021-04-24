7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت 24 أبريل 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الزمالك يستعين بـ5 مباريات فى شكواه ضد الترجي والمولودية ويطلب خبيرا للحكم، اتحاد الكرة: اللعب بدون الدوليين شرط الموافقة على تأجيل قمة الأهلى والزمالك .

الزمالك يستعين بـ5 مباريات فى شكواه ضد الترجي والمولودية ويطلب خبيرا للحكم

تقدمت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادى الزمالك بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، للتأكيد علي حدوث تراخٍ فى مباراة الترجى التونسى ومولودية الجزائر فى الجولة الأخيرة بدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ليودع الفارس الأبيض البطولة رغم الفوز العريض على تونجيث السنغالى.

حدد شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، 5 يوليو المقبل موعداً لانطلاق معسكر الفراعنة النهائى قبل المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 والتى تنطلق يوم 23 يوليو المقبل.

الزمالك يجدد عقود نجوم اليد خلال أيام.. والأحمر يتصدر القائمة

ينهى مسئولو نادى الزمالك، خلال الأيام القليلة المقبلة، أزمة انتهاء عقود عدد من لاعبي فريق كرة اليد بالنادي، بعد الاستقرار على تجديد عقود هؤلاء اللاعبين خلال أيام قليلة، خاصة أنها ستنتهي بشكل رسمي نهاية شهر إبريل الجارى، وبالتالي يجب توقيع عقود جديدة معهم لأن هؤلاء اللاعبين يحق لهم التوقيع لأى نادٍ آخر.

سعد سمير ورامي ربيعة يقودان دفاع الأهلي أمام إنبي يقود سعد سمير ورامي ربيعة دفاع فريق الأهلي في مباراة إنبي، المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت فى الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ13 لبطولة الدوري الممتاز. إصابة أحمد عبد الحليم نجم الزمالك السابق بفيروس كورونا أصيب أحمد عبد الحليم، نجم منتخب مصر ونادى الزمالك السابق، بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، وفقا لما أعلنته ابنته الفنانة الشابة هند عبد الحليم، التى كتبت عبر حسابها على فيس بوك: "بابا ومرات أخويا وبنت أخويا إيجابى كورونا، ممكن تدعوا لهم لو سمحتوا .. يارب أنت الشافى المعافى". محمود علاء يعود للدفاع أمام البنك الأهلي وعبد الشافي يحتفظ بمكانه يعود محمود علاء مدافع الزمالك لقيادة فريقه فى مباراة البنك الأهلي، المقرر لها مساء الاثنين المقبل، ضمن الأسبوع الـ 17 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد تأكد غياب محمد عبد الغني عن المباراة لتعرضه للطرد فى مباراة الإنتاج الحربي التى اقيمت مساء الخميس وانتهت بفوز الأبيض بهدفين نظيفين.

الدورى السعودى رغبة محمد عواد للرحيل عن الزمالك