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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت 24 أبريل 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الزمالك يستعين بـ5 مباريات فى شكواه ضد الترجي والمولودية ويطلب خبيرا للحكم، اتحاد الكرة: اللعب بدون الدوليين شرط الموافقة على تأجيل قمة الأهلى والزمالك .
الزمالك يستعين بـ5 مباريات فى شكواه ضد الترجي والمولودية ويطلب خبيرا للحكم
تقدمت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادى الزمالك بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، للتأكيد علي حدوث تراخٍ فى مباراة الترجى التونسى ومولودية الجزائر فى الجولة الأخيرة بدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ليودع الفارس الأبيض البطولة رغم الفوز العريض على تونجيث السنغالى.
حدد شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، 5 يوليو المقبل موعداً لانطلاق معسكر الفراعنة النهائى قبل المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 والتى تنطلق يوم 23 يوليو المقبل.
الزمالك يجدد عقود نجوم اليد خلال أيام.. والأحمر يتصدر القائمة
ينهى مسئولو نادى الزمالك، خلال الأيام القليلة المقبلة، أزمة انتهاء عقود عدد من لاعبي فريق كرة اليد بالنادي، بعد الاستقرار على تجديد عقود هؤلاء اللاعبين خلال أيام قليلة، خاصة أنها ستنتهي بشكل رسمي نهاية شهر إبريل الجارى، وبالتالي يجب توقيع عقود جديدة معهم لأن هؤلاء اللاعبين يحق لهم التوقيع لأى نادٍ آخر.
سعد سمير ورامي ربيعة يقودان دفاع الأهلي أمام إنبي
يقود سعد سمير ورامي ربيعة دفاع فريق الأهلي في مباراة إنبي، المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت فى الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ13 لبطولة الدوري الممتاز.
إصابة أحمد عبد الحليم نجم الزمالك السابق بفيروس كورونا
أصيب أحمد عبد الحليم، نجم منتخب مصر ونادى الزمالك السابق، بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، وفقا لما أعلنته ابنته الفنانة الشابة هند عبد الحليم، التى كتبت عبر حسابها على فيس بوك: "بابا ومرات أخويا وبنت أخويا إيجابى كورونا، ممكن تدعوا لهم لو سمحتوا .. يارب أنت الشافى المعافى".
يعود محمود علاء مدافع الزمالك لقيادة فريقه فى مباراة البنك الأهلي، المقرر لها مساء الاثنين المقبل، ضمن الأسبوع الـ 17 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد تأكد غياب محمد عبد الغني عن المباراة لتعرضه للطرد فى مباراة الإنتاج الحربي التى اقيمت مساء الخميس وانتهت بفوز الأبيض بهدفين نظيفين.
الدورى السعودى رغبة محمد عواد للرحيل عن الزمالك
أبدى محمد عواد، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، رغبته فى الرحيل عن القلعة البيضاء، فى ظل تهميشه من قبل الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، وعدم الاعتماد عليه أو منحه فرصة المشاركة مع كل من محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش.