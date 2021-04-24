شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخ الكابتن.. دعاء الغباشي نجمة الطائرة تقدم طريقة عمل النجرسكو بالجمبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حياة نجمات الرياضة مثل أى فتاة فى رمضان يحرصن خلالها على المشاركة أيضا فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة.

دعاء العباسى لاعبة الكرة الطائرة بالنادى الأهلى تقدم طريقة عمل مكرونة النجرسكو بالجمبري فى الوصفة التالية:-

المقادير

نصف كيلو مكرونة أقلام (500 جرام)

( 500 جرام قطع جمبرى بدون القشر ة)

بصلة متوسطة الحجم مقطعة أربع قطع

نصف كوب كبير جبن شيدر مبشورة

كوب كبير جبن موزاريلا مبشورة

نصف كوب

زيتون أسود أو أخضر مقطع شرائح

مشروم مقطع شرائح

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

مكونات صوص البشاميل:

ربع كوب كبير دقيق أبيض

كوب كبير كريمة طبخ

كوب كبير لبن (240 مل)

طريقة التحضير

سلق المكرونة

إحضار وعاء كبير نضع به الجمبرى ، والبصل ، والملح، والفلفل الأسود، ونغطي الخليط بالماء، نترك الوعاء على النار لمدة 40 دقيقة حتى ينضج الجمبرى.

تحضير صوص البشاميل :

إحضار وعاء متوسط الحجم نضع به اللبن ، والدقيق ، وكريمة الطبخ ، و 2 كوب كبير من مرق الدجاج ، ثم خلط كل المكونات معًا .

نضع الوعاء على نار متوسطة ونقلب باستخدام ملعقة خشبية حتى نحصل على قوام صوص البشاميل المناسب

إحضار صينية نجرسكو، ونضع نصف كمية المكرونة ثم طبقة من حشو

الجمبرى ثم نصف كمية الجبن الشيدر والموتزاريلا المبشورة ثم طبقة من المكرونة ثم صوص البشاميل وفي الاخير نضع باقي الجبن الشيدر و الموتزاريلا المبشورة على الوجه

نضع صينية نجرسكو الجمبرى في الفرن لمدة ربع ساعة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي .