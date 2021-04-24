شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يضع برنامج تأهيل خاص لأحمد الشيخ تمهيدًا لعودته للمشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بناد بيراميدز، بقيادة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدير الفنى، برنامج تأهيل خاص لأحمد الشيخ جناح الفريق، من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة خلال المرحلة المقبلة عقب شفاءه من الإصابة.

أحمد الشيخ كان تعرض للإصابة فى الغضروف الداخلى ووتر ردفى بالركبة، الأمر الذى أدى لعدم مشاركته مع بيراميدز منذ مواجهة سموحة فى الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى.

وغاب الشيخ عن 17 مباراة خاضها فريق بيراميدز فى بطولة الدورى والكونفدرالية وكأس مصر، وبدأ اللاعب العودة تدريجيًا للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه، ومن المنتظر أن يكون الشيخ جاهزًا لتدعيم بيراميدز خلال المرحلة المقبلة.

الشيخ كان جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة مع بيراميدز منذ مواجهة الرجاء فى الكونفدرالية الأفريقية، إلا إن المدير الفنى فضل عدم الاستعجال فى الدفع باللاعب حتى لا تتجدد إصابته من جديد.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد الإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعدما خاض 17 مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 20 ومازال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل بيراميدز المركز السادس برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.