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حازم إمام: لو قررت خوض انتخابات الزمالك فسيكون على مقعد الرئيس

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال حازم إمام نجم الزمالك السابق، إنه لو خاض انتخابات نادي الزمالك فإن ذلك سيكون على مقعد الرئيس فقط.

وأضاف إمام من خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "خوض انتخابات نادي الزمالك ضمن حساباتي لكن ليس الآن، لكن لو قررت خوض الانتخابات فإن ذلك سيكون على منصب الرئيس فقط، لن أكون عضو مجلس إدارة من جديد."

وأكمل: "خضت تجربة عضو مجلس إدارة سواء في نادي الزمالك أو في اتحاد الكرة وقررت عدم تكرار تجربة عضو مجلس الإدارة."

وعن مجال التدريب قال: "أحب كل ما يتعلق بالكرة، وكنت أتمنى أن تستمر تجربة تدريبي في نادي الزمالك، الحلم مازال مستمر."

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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