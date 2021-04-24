اتحاد الكرة: 5 مرشحين لإدارة قمة الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن اللجنة تفاضل بين 6 حكام لاختيار طاقم تحكيم قمة الدور الثاني بين الأهلي والزمالك، المقرر لها 10 مايو المقبل بإستاد القاهرة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد، في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة المصرية اليوم السبت: "تقرر بصفة نهائية أن يدير طاقم تحكيم مصري مباراة القمة بالدور الثاني للدوري، وذلك استكمالا لسياسة منح الثقة للحكام المحليين بعد إدارة محمود البنا لقمة الدور الأول".

وأضاف: "لم نصرف مكافأة لطاقم حكام القمة الأخيرة بقيادة محمود البنا، لأن رؤية المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة إتحاد الكرة المصري أن تصرف المكافآت في حالة اختيار طاقم تحكيم غير دولي بينما أدار المباراة طاقم تحكيم دولي وبالتالي لم تصرف أية مكافأة رغم نجاحهم في إدارة المباراة".

وأتم رئيس لجنة الحكام قائلا: "نفاضل بين 6 حكام لإدارة مباراة القمة، ليس من بينهم محمود البنا، الكل مرشح لإدارة القمة، حتى محمود ناجى صاحب الـ32 عاما يستطيع إدارة القمة، وكذلك محمد الصباحي".

يُذكر أن الأهلي فاز على الزمالك بنتيجة (2-1) في مباراة القمة التي جرت يوم 18 إبريل الماضي.