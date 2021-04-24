بيريز يهاجم رئيس يويفا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

هاجم فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورئيسه ألكسندر سيفرين في تداعيات مستمرة عقب انهيار مقترح بطولة دوري السوبر الأوروبي الذي كان يفترض أن يرأسه.

وقال بيريز لصحيفة "آس" الإسبانية اليوم السبت :" سلوك رئيس الاتحاد الأوروبي كان أقل من اللائق، بل الأكثر أنه جاء من رئاسة مؤسسة تروج لكرة القدم وقيمها".

وأضاف :"كل شيء حدث كان مؤسفا، بما في ذلك الإهانات والتهديدات. عنف الأمر فاجئنا".

ودافع سيفرين بقوة عن موقف الاتحاد الأوروبي كمنظم لكرة القدم الأوروبية وهدد من حظر لاعبي الأندية التي ستلعب في الدوري الأوروبي من اللعب في مسابقاته.

وكان ريال مدريد من بين 12 ناديا أعلنوا عزمهم إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي يوم الأحد، ولكن يوم الثلاثاء أصبح المشروع على شفا الإنهيار حيث انسحبت الاندية الإنجليزية الستة المعنية، أو قالوا أنهم انسحبوا، وفقا لبيريز.

وقال بيريز :" لن أضيع وقتي لأشرح ماهية العقد الملزم هنا. ولكن الحقيقة هي، لا يمكن للأندية الرحيل".

وأضاف :"البعض، بسبب الضغط، اضطروا لقول أنهم سيرحلون. ولكن هذا المشروع، أو شيئا مشابها للغاية، سيحدث، وأتمنى أن يكون في المستقبل القريب".

وأكد بيريز أن الاتحاد الأوروبي لن يكون أمامه أي خيار لترك الأندية "لأن التشريع الأوروبي يحظر الاحتكارات. وهناك حكم من قاض ينص على ذلك بوضوح".

ويرى بيريز أن دوري السوبر سيكون الحل الوحيد لوقف معاناة الأندية من الخراب المالي. وخسرت الأندية الـ12 المؤسسة 650 مليون يورو (4ر786 مليون دولار) في أول ثلاثة أشهر بسبب وباء فيروس كورونا، وهي أرقام قد تصل في النهاية إلى 5ر2 مليار يورو ، وفقا لما قاله بيريز.

وأكد:"إما أن نفعل شيئا قريبا أو تنهار العديد من الأندية".