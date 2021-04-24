بالفيديو.. ملخص لمسات صلاح أمام نيوكاسل.. "هدف تاريخي وحزن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر:

ظهرت ملامح الحزن على وجه محمد صلاح لاعب ليفربول بعد السقوط في فخ التعادل القاتل أمام نيوكاسل في مباراة الجولة الـ33 لمسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الحالي بنتيجة 1-1.

لم تمر أكثر من ثلاث دقائق حتى كشر ليفربول عن أنيابه الهجومية بتسجيل هدف التقدم عندما مرر ساديو ماني كرة عرضية من الناحية اليسرى حاول باول دوميت، مدافع نيوكاسل، إبعادها برأسه لكن الكرة تهيأت أمام محمد صلاح داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى ليسدد كرة قوية عانقت الشباك.

وبهذا الهدف رفع صلاح رصيده أهدافه في الدوري هذا الموسم إلى 20 هدفا في المركز الثاني في صدارة الهدافين خلف هاري كين، مهاجم توتنهام، الذي سجل 21 هدفا.

وسجل محمد صلاح، رقماً جديداً في تاريخ ليفربول، حيث أصبح أول لاعب يحرز 20 هدفاً أو أكثر في 3 مواسم مختلفة للدوري الإنجليزي.

ونجح صلاح في إحراز 32 هدفاً في موسمه الأول 2017/2018، و22 هدفاً في موسم 2018/2020، ووصل للهدف رقم 20 في الموسم الحالي، بينما سجل 19 هدفاً في الموسم الماضي.

وأهدر محمد صلاح فرصة تسجيل الهدف الثاني له ولليفربول عندما مرر روبرتو فيرمينو الكرة خلف مدافعي نيوكاسل لينطلق بها حتى دخل منطقة جزاء نيوكاسل وأصبح في مواجهة الحارس مارتين دوبرافكا الذي تألق وتصدى لتسديدة صلاح.

وأهدر صلاح فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 75 لفريق ليفربول عندما تمكن ساديو ماني من قطع الكرة على حدود منطقة الجزاء ثم مررها إلى صلاح داخل منطقة الجزاء ليصبح في مواجهة الحارس دوبرافكا قبل أن يسدد كرة أرضية قوية اصطدمت بالشباك الخارجية.