مصدر يوضح لمصراوي السبب وراء غياب بانون عن مباراة الأهلي وإنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مصدر مسؤول في النادي الأهلي، سبب غياب المغربي بدر بانون مدافع الفريق عن قائمة مباراة إنبي.

ويلعب الأهلي مساء اليوم السبت أمام إنبي ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ13 لمسابقة الدوري الممتاز.

وغاب بدر بانون عن قائمة المباراة حيث اكمل مباراة سموحة الأخيرة التي خسرها الأهلي 2-1 وهو مصاب.

وأشار المصدر في تصريحاته لمصراوي "بدر بانون يعاني من إجهاد عام ولهذا السبب غاب عن مباراة إنبي".

وأكمل "لم يتم استبعاد بدر بانون للراحة أو ضمن خطة التدوير كما أثير".

وأضاف "بدر بانون بنسبة كبيرة لن يلحق بمباراة الأهلي أمام المصري الثلاثاء المقبل، الجهاز الفني يريد أن يحصل اللاعب على التأهيل اللازم لكي لا تطول فترة غيابه".

واختتم "هناك برنامج استشفائي تم وضعه لبدر بانون لكي يعود للفريق وهو في كامل قوته".