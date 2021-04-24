وكيله: الحديث عن توقيع باهر للأهلي "غير منطقي".. اللاعب يريد أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال باهر المحمدي وكيل أعمال باهر المحمدي لاعب النادي الإسماعيلي إن موكله يحلم بالاحتراف في أوروبا، كاشفًا أن محمود علاء لاعب الزمالك لا يملك عروض في الوقت الحالي.

وكان سيد عبد الرازق بازوكا رئيس قطاع الناشئين السابق بالنادي الإسماعيلي قد قال في تصريحات مساء أمس إنه تم بيع اللاعب للنادي الأهلي وهو ما نفاه علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي.

وقال النحاس من خلال تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: "الكلام عن توقيع باهر المحمدي للأهلي الآن غير منطقي لأنه لا توجد فترة الانتقالات، اللاعب حلمه أن يسافر خارج مصر، يحلم بالانتقال من الإسماعيلي إلى أوروبا."

وأضاف: "مع الاحترام للنادي الأهلي لكن اللاعب لديه طموح اللعب في أوروبا وهو طموح إدارة النادي الإسماعيلي أيضا."

وعن محمود علاء لاعب الزمالك قال النحاس: "محمود علاء سعيد بالتواجد في الزمالك وتم تجديد عقده بشكل مرضي ويتبقى في عقده 3 مواسم مقبلة بخلاف الموسم الجاري، الآن لا توجد أي عروض لكن قبل بداية الموسم كان لديه عرض جيد لكن إدارة الزمالك رفضت رحيله."