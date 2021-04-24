جدول ترتيب الدوري السوري بعد الجولة 24 «تشرين على بعد خطوة من اللقب الرابع»

تعرف على جدول ترتيب الدوري السوري الممتاز بعد نتائج مباريات اليوم السبت 24 أبريل 2021، 12 رمضان 1442، والتي شهدت إقامة 7 مباريات في توقيت واحد لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

نجح متصدر جدول الترتيب نادي تشرين في تحقيق فوز صعب أمام مضيفه نادي الحرجلة بهدف دون رد، ليواصل صدارة الدوري السوري قبل جولتين من نهاية البطولة، فيما حقق الوحدة الفوز 2/0 أمام حطين.

ويحتاج تشرين إلى 3 نقاط من مباراتيه القادمتين للاحتفال برابع تتويج له بقب الدوري السوري الممتاز، دون الحاجة إلى إنتظار نتائج الملاحقين ناديي الجيش والكرامة.

ويتصدر الفريق الملقب بالبحارة جدول ترتيب الدوري السوري برصيد 56 نقطة، متقدماً بخمس نقاط عن الثاني نادي الجيش، صاحب 51 نقطة.

ويتفوق تشرين على الجيش في فارق الأهداف، حيث سجل 39 هدفًا واهتزت شباكه 13 مرة فقط، بينما سجل الجيش 38 هدفًا واهتزت شباكه 17 مرة، لكن الجيش متفوق في المواجهات المباشرة، بالفوز ذهابًا والتعادل إيابًا.

ولعب الكرامة في هذه الجولة مع الوثبة وحقق فوزًا صغيراً بهدف نظيف، فيما تعادل الإتحاد مع جبلة 1/1، و ربح الجيش السوري مباراته أمام الشرطة 2/3، وفاز الطليعة 1/3 على الحرية، فيما انتهت مباراة الفتوة والساحل بهزيمة الأخير 0/2.

بالنسبة لأسفل الترتيب، وضع نادي الحرية قدم في قسم المظاليم “الدرجة الثانية” بعد خسارته أمام الطليعة بنتيجة 3/1، ليتديل جدول الترتيب برصيد 12 نقطة من 24 مباراة.

جدول ترتيب الدوري السوري الممتاز بعد الجولة 24

1. تشرين 56 نقطة من 24 مباراة

2. الجيش 51 نقطة من 24 مباراة

3. الكرامة 48 نقطة من 24 مباراة

4. الوحدة 43 نقطة من 24 مباراة

5. حطين 41 نقطة من 24 مباراة

6. الطليعة 36 نقطة من 24 مباراة

7. جبلة 28 نقطة من 24 مباراة

8. الإتحاد 25 نقطة من 24 مباراة

9. الوثبة 25 نقطة من 24 مباراة

10. الشرطة 24 نقطة من 24 مباراة

11. الحرجلة 23 نقطة من 24 مباراة

12. الفتوة 18 نقطة من 24 مباراة

13. الساحل 17 نقطة من 24 مباراة

14. الحرية 12 نقطة من 24 مباراة