بث مباشر مباريات اليوم | الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا في السعودية

تابع بث مباشر مباريات اليوم في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا، لحظة بلحظة، من خلال مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

تقام أربع مباريات ضمن المجموعتين الأولى والثالثة بدوري أبطال آسيا الذي تستضيف معظم مبارياته المملكة العربية السعودية بنظام الدورة المجمعة.

وتنطلق مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا بلقاء سيجمع الاهلي السعودي بفريق الشرطة العراقي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) لحساب المجموعة الثالثة التي تضم كذلك استقلال طهران الإيران والدحيل القطري.

وسيعمل الأهلي على تكرار الفوز على الشرطة العراقي مع انتظار هدية من الدحيل القطري باسقاط استقلال طهران في الخسارة، من أجل انتزاع المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة.

وكان الأهلي قد خسر في افتتاح دور المجموعات أمام استقلال طهران بنتيجة كارثية قوامها خمسة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يتعادل بصعوبة في الجولة الثانية مع الدحيل.

وتنقل جميع مباريات دوري أبطال آسيا هذا الموسم على منصة GSA live السعودية، بتعليق محلي، بعد انسحاب قنوات بي إن سبورتس من المناقصة على حقوق البث.

يمكنك متابعة نتائج المباريات ومحرزي الأهداف في هذه الصفحة عن طريق تحديثها أول بأول أثناء وبعد كل مباراة.

بث مباشر مباريات اليوم

17:45 GMT | الأهلي السعودي (—) الشرطة العراقي (ملعب الجوهرة المشعة) – تعليق مشاري القرني.

19:00 GMT | استقلال دوشنبه الطاجيكستاني (—) الهلال السعودي (ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز) – تعليق عبد الله الحربي.

19:00 GMT | شباب الأهلي دبي الإماراتي (—) أجمك الأوزبكي (ملعب الملك فهد الدولي) – تعليق خالد اليوسف.

20:15 GMT | استقلال طهران الإيراني (—) الدحيل القطري (ملعب الجوهرة المشعة) – تعليق جعفر الصليح.