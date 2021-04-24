نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الانجليزي «الماكبايس ينكل بالريدز»

تعرف على نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الانجليزي، ضمن مباريات اليوم السبت 24-4-2021، لحساب الجولة 33، والتي شهدت استهتار لاعبو الريدز الذين فرطوا في ثلاث نقاط في المتناول بعد إضاعتهم أكثر من فرصة سانحة للتسجيل.

نكل نيوكاسل يونايتد بفريق ليفربول بعدما خطف منه تعادلًا مثيرًا في الدقائق الأخيرة بنتيجة (1-1)، في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم السبت، على ملعب آنفيلد روود.

وسجل محمد صلاح هدف التقدم لفريق ليفربول عند الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الأول، وأحرز جوزيف ويلوك هدف التعادل لنيوكاسل في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وبهذه النتيجة، وصل ليفربول إلى 54 نقطة، في المركز السابع، كما رفع نيوكاسل رصيده إلى 36 نقطة، في المركز الـ15.

وأدار مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، الحكم الإنجليزي “أندريه مارينر”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت السعودية، 15:30 بتوقيت الإمارات.

وفاجأ ليفربول فريق نيوكاسل بالهدف الأول عند الدقيقة الرابعة عن طريق محمد صلاح، بعدما أرسل ساديو ماني عرضية من الجهة اليسرى حاول مدافع نيوكاسل إبعادها بالرأس ولكن وصلت إلى النجم المصري داخل المنطقة ليروضها بيسراه ويطلق تسديدة قوية في شباك مارتين دوبرافكا.

وتراجع ليفربول بعد تسجيل الهدف الأول، ونظم فريق نيوكاسل صفوفه وكاد يسجل هدف التعادل في الدقيقة (20)، عن طريق شون لونجستاف الذي تسلم تمريرة خلف مدافعي الريدز وانفرد على إثرها بالمرمى قبل أن يسدد كرة أرضية قوية تصدى لها الحارس أليسون ببراعة وأنقذ مرماه.

وعاد ليفربول للظهور هجوميًا بانطلاقة سريعة من الجهة اليمنى لمحمد صلاح في الدقيقة (27)، أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ساديو ماني بتسديدة مباشرة إصطدمت بأحد مدافعي نيوكاسل ومرت إلى جوار القائم الأيمن للمرمى.

وأهدر محمد صلاح فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة (37)، بعد إنفرد تام بمرمى نيوكاسل يونايتد أنهاه بتسديدة قوية تمكن الحارس مارتين دوبرافكا من التصدي لها ببراعة.

وواصل ليفربول مسلسل إهدار الفرص السهلة، وهذه المرة عن طريق ساديو ماني الذي تلقى تمريرة بينية متقنة من محمد صلاح لينفرد بالمرمى دون أي رقابة دفاعية إلا أن المهاجم السنغالي حاول مراوغة الحارس دوبرافكا قبل التسديد لكن الأخير تمكن من الإمساك بالكرة.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، أضاع ساديو ماني فرصة أخرى بعدما قابل عرضية أرنولد من الجهة اليمنى بتسديدة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى نيوكاسل.

الشوط الثاني

وكان نيوكاسل قريب للغاية من تسجيل هدف التعديل عن طريق المهاجم ويلينتون في الدقيقة (55)، حينما تلاعب بفابينيو، لينفرد بأليسون مسددًا كرة قوية، تألق الأخير في التصدي لها.

ورد ليفربول بهجمة خطيرة للغاية في الدقيقة (56)، بعدما قابل روبرتو فيرمينو كرة عائدة من الدفاع داخل منطقة الست ياردات بتسديدة على الطائر ولكن الحارس دوبرافكا تصدى لها بقدمه على طريقة حراس مرمى كرة اليد.

وأضاع محمد صلاح هدف محقق لليفربول في الدقيقة (73)، بعد خطأ فادح من مدافعي نيوكاسل يونايتد استغله ساديو ماني ونجح في استخلاص الكرة ثم مررها لصلاح المنفرد تماما بالمرمى لكنه سدد الكرة في الشباك الجانبية للقائم الأيسر لمرمى الحارس مارتين دوبرافكا.

وحاول ألكسندر أرنولد مباغتة دوبرافكا بتسديدة يمينة جميلة على الطائر من على حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من ألكانتارا، ولكنها مرت بمحاذاة القائم الأيمن للمرمى في الدقيقة (75).

وهدأت المباراة بعد ذلك، قبل أن تأتي العاصفة ففي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع سجل البديل كالوم ويلسون هدف التعادل لفريق نيوكاسل يونايتد ولكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو، بداعي وجود لمسة يد على المهاجم الإنجليزي.

ولم يستسلم نيوكاسل، ليعود بعدها بدقيقتين ويسجل هدف التعادل عن طريق جوزيف ويلوك، الذي روض تمريرة دوايت جايل داخل المنطقة قبل أن يسدد كرة مباشرة سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس أليسون، ويطلق الحكم مارينر صافرة نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).