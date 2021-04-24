الامارات | نادي الشارقة بطلاً لكأس المبارزة

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الشارقة بطلاً لكأس المبارزة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوج نادي الشارقة الرياضي بطلاً لبطولة كأس رئيس الدولة للمبارزة بعد حصوله على المركز الأول في الترتيب العام وتتويجه بكأس المركز الأول في سلاحي الآيبيه والفلوريه وفوزه بـ 5 ميداليات ملونة.

وأنتزع أبطال المبارزة بقيادة نجم الفريق البطل الأولمبي علاء أبو القاسم وزملائه 5 ميداليات ملونة منها ذهبيتين وفضية وبرونزيتين، في البطولة التي استضافها نادي بني ياس الرياضي وشارك فيها 54 لاعباً من فئة العمومي واختتمت أمس.

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