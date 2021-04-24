شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما جاهز لمواجهة البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات يوسف إبراهيم أوباما، لاعب الفريق الكروى الأول بنادي الزمالك، جاهزا لمواجهة البنك الأهلى، في الدورى العام، وذلك بعد مشاركته في جزء من تدريبات أمس الجمعة بعد غيابه عن مواجهة الإنتاج الحربى في الجولة الماضية والتى فاز فيها الزمالك بنتيجة 2-0، بسبب الإصابة في الكتف.

وأصيح اوباما جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات، بعدما اطمئن عليه الدكتور محمد اسامة طبيب الفريق، ويستواجد اوباما في مباراة البنك الأهلى بشكل طبيعى.

ويستعد الفريق لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى العام برصيد 36 نقطة من 16 مباراة، خاضهم الفريق في بطولة الدورى العام هذا الموسم.