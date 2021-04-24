شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يعود للتدريبات الجماعية للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود إمام عاشور، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، للتدريبات الجماعية للفريق اليوم "السبت" والمقررة مساء اليوم.

وكان إمام عاشور لاعب الفريق، قد حصل على إذن من الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، للحصول على راحة من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق أمس الجمعة.

ويغيب إمام عاشور عن لقاء البنك الأهلي بسبب الإيقاف، الذى تعرض له من قبل اللجنة المؤقتة التى تدير شئون اتحاد الكرة، وذلك عقب احداث قمة الشباب والتى اعقبها ازمات كثيرة خلال الفترة الماضية بخصوص من صاحب لقب البطولة.

ويستعد الفريق لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز.