شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطالب لاعب الزمالك بالصبر ويعده بمنحه الفرصة بعد أزمة تدريبه مع الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع أحمد عيد، لاعب الفريق، طالبه خلالها بالصبر ووعده بمنحه الفرصة كاملة خلال الفترة المقبلة.

وخرج أحمد عيد من حسابات الجهاز الفني الفترة الماضية وتمت معاقبته من جانب أسامة نبيه بالتدريب مع فريق الشباب،

وشهدت الجلسة منح المدير الفني للزمالك بعض التعليمات والنصائح لعيد من أجل تنفيذها في التدريبات، استعدادًا لمواجهات الفريق المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي المقررة يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري.