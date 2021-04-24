شكرا لقرائتكم خبر عن هشام إبراهيم: الزمالك أخذ علي عاتقة فتح مصيف مطروح للأعضاء رغم كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نظم نادي الزمالك قرعة مصيف النادي بمطروح للأعضاء العاملين بحضور نائب رئيس النادي ألذي حرص على متابعة فرز الأسماء التي فازت في القرعة لضمان الشفافية وعدم المجاملات، حيث بدأت القرعة ببكلمة للمثل اللجنة الثلاثية والتي أكد خلالها حرص إدارة النادي على منح فرصة لجميع الأعضاء للفوز بالمصيف هذا العام.

وأشار هشام ابراهيم نائب رئيس النادي إلى أن مجلس الزمالك أخذ على عاتقه فتح المصيف أمام الأعضاء مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بعد ان توقف المصيف العام الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.

وحضر القرعة الدكتور كمال الخولي مدير عام النادي، وأقيمت القرعة بصالة الدكتور كمال درويش وبحضور عدد كبير من أعضاء النادي.